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Vilagarcía

Cita con los coches y motos clásicas en O Piñeiro

Será el próximo domingo e incluye churrascada, sorteo de regalos y conciertos

Olalla Bouza
05/07/2026 18:49
Coches clásicos en Meis
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La Carballeira do Piñeiro, en Renza, acogerá el próximo domingo la Xuntanza Moto Car Classic, que incluirá comida y música así como sorteo de regalos.

Es una cita que la Asociación de Veciños do Piñeiro e Santa Mariña, así como la Comisión de fiestas, llevan años organizando, con la colaboración del Concello.

Los amantes de los vehículos clásicos tienen una cita en la que, además de todos los atractivos mencionados, contarán con una buena dosis de sombra y buen ambiente.

La comida está prevista a partir de las 14:30 horas e incluye empanada, churrasco, pan, vino o refresco, postre y café con chupito.

El precio es de 24 euros para los conductores y de 29 para los acompañantes así como para los asistentes que no aporten vehículo clásico. También habrá espacio para la infancia, a partir de los seis años. Hasta los 12, pagarán un precio reducido de 15 euros.

Amenización musical

Como en toda buena fiesta que se precie, no faltará tampoco la música, con sesión vermú y de tarde que correrá a cargo de Xuntanza y de Dieguiño, que se ha convertido en todo un incombustible del verano. Se trata también de una ocasión especial para poder disfrutar de los coches y motos clásicas, con muchos aficionados en O Salnés.

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