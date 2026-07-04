Xabier Fortes será el pregonero de las fiestas de San Roque en Vilagarcía

Xabier Fortes RTVE

Las fiestas de San Roque, declaradas de interés turístico nacional, ya conocen a su pregonero de este año: Será el reconocido periodista Xabier Fortes, actual director del informativo La Noche en 24 Horas de TVE y habitual moderador de los debates electorales en España.

El pontevedrés es también asiduo a la Festa da Auga en Vilagarcía, donde tiene amigos desde hace muchos años. Desde el Concello señalan que "aceptou encantando" la invitación que le trasladó el alcalde, Alberto Varela. Fortes saldrá al balcón de Ravella el 14 de agosto a las 20:30 horas, dando así inicio a diez días de actividades.

La Concellería de Cultura que dirige Sonia Outón anuncia que tiene prácticamente cerrado un programa que será presentado próximamente y que, dicen, será "para todos os públicos".

Una extensa trayectoria

Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) es licenciado en Ciencias da Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló toda su carrera profesional en medios públicos. Tras una etapa previa en Radiocadena Española, ingresó en TVE en 1990, ejerciendo de delegado en Pontevedra. En 1997 fue nombrado editor y presentador de los telediarios y, en 2007, director del Centro Trritorial de Galicia. De allí saltó a la programación nacional como director de Los Desayunos de TVE y actualmente al programa nocturno de análisis político en La Noche en 24 h. En este tiempo, también fue encargado de moderar debates entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Asimismo, es autor de una docena de documentales de variadas temáticas.

Xabier Fortes está en posesión de dos de los mayores reconocimientos de la radio televisión en España, el Micrófono de Oro y el premio Ondas. En la pasada Navidad, publicó su primera novela, 'Sonada de Acuario', ambientada en Pontevedra, ciudad sobre la que orbita buena parte de la trayectoria vital y profesional de su familia.

El periodista es hijo del militar e historiador Xosé Fortes, fundador de la Unión Militar Democrática durante el franquismo, para difundir las ideas de libertad y democracia en el ejército, por lo que sufrió un consejo de guerra. Todos sus hermanos están relacionados con el mundo de la literatura: Susana Fortes es finalista del Premio Planeta; Alberto Fortes es autor de más de una donde a de libros, entre novelas y ensayos Y Belén Fortes es poeta y editora.