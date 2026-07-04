Marbella, Metrópolis, Costa Dorada y La Bamba actuarán en el Carmen de Vilaxoán

Procesión de la Virgen del Carmen en Vilaxoán Gonzalo Salgado

Las fiestas en honor a la Virxe do Carme contarán en Vilaxoán con un amplio programa y verbenas potentes, por las que pasarán las orquestas Marbella, Metrópolis, Costa Dorada y La Bamba, entre otras actuaciones musicales.

Los actos comenzarán el sábado 18, con una alborada a cargo de la Charanga Mil-9 y As do Xeito y el tradicional pregón, que este año será a cargo de la directiva del San Martín. Tras el traslado de la imagen de la virgen a la Cofradía, habrá un concierto de la Banda de Música de Vilagarcía y, a continuación, verbena con Tamega y Dj Moe.

La Banda de Ribadumia y Os Terribles de Arousa se encargarán de la alborada del domingo, que por la tarde incluye la procesión con los fuegos artificiales en el Puerto y la verbena.

El lunes será uno de los días más especiales, con pasacalles de la banda de Vilanova y Os Terribles, misa cantada por el coro vilaxoanés y, a partir de las 20:30 horas, en la Praza Rafael Pazos, todo el pueblo unirá sus voces para ‘Vilaxoán Canta’. A continuación habrá verbena.