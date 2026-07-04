Elecciones a la vista: El PSdeG ratifica a Varela y Podemos Vilagarcía se une al escenario de 2027

Votación en un colegio electoral de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Las elecciones municipales de 2027 están ya a la vuelta de la esquina. A diez meses de que se celebre la cita con las urnas, sin embargo, son pocos los partidos que han dado a conocer su cabeza de lista. En concreto, solo uno: el que ahora mismo gobierna. El PSOE de Vilagarcía dio a conocer en mayo del año pasado que Alberto Varela, actual alcalde, repetiría como candidato.

Un anuncio que precisamente ratificó precisamente hace unos días la Comisión Nacional de Ética del PSdeG, que ayer celebró un Comité en el que quedaron ya fijadas las cabezas de listas para casi todas las ciudades, con la excepción de Ferrol (donde habrá primarias). Vilagarcía es una de las localidades de más de 20.000 habitantes que ya tiene también los deberes hechos, junto a Ames o Redondela.

Al otro lado del abanico popular se encuentra el Partido Popular. Aunque oficialmente todavía no hubo designación, todo parece indicar que Ana Granja repetirá como candidata. Los resultados la avalan, tras un 2023 en el que subió en más de dos mil votos con respecto a 2019 y convirtió al PP en la lista más votada, partiendo de un escenario nada favorecedor.

El único paso que la formación dio en este sentido, fue un encuentro con la militancia en el pasado mes de mayo, en la que se rodeó de más de dos centenares de personas y Granja dio un discurso en el que apostó por una “xestión máis de proximidade que de parches”, que sonó a proclamación aunque no fuese de forma oficial.

Las izquierdas

La mayor incógnita, sin embargo, se sitúa en el lado izquierdo de la balanza. El BNG a nivel autonómico activó ya la maquinaria para las municipales, que se considera una cita clave también para desbancar el gobierno de la Xunta. En Vilagarcía no hay anuncio de candidato, pero los resultados también avalan la lista encabezada por Xabier Rodríguez, que incrementó en 661 los votos en 2023 y duplicó los ediles, pasando de uno a dos. Por el momento, los nacionalistas priorizaron la proclamación de los cabeza de lista de las siete ciudades, pero se espera que pronto den el siguiente paso.

Una formación que vuelve al tablero, o al menos da pasos para intentarlo, es Podemos Vilagarcía, que convoca para el próximo sábado, 11 de julio, en el Auditorio y a las 12:30 horas, una asamblea pública, con participación ciudadana, y con el título ‘Falemos das municipais’. Los morados se quedaron no por muchos votos fuera de la Corporación durante los pasados comicios.

Esquerda Unida tampoco anunció, por el momento, cómo afrontará la próxima cita con las urnas, aunque sin novedades en el frente y a diez meses de mayo de 2027, todo apunta a que repetirá Juan Fajardo como líder.

Aunque todo puede cambiar. El panorama estatal tiene más influencia que nunca, con el papel activo de las redes sociales, en los votos de las municipales. Y con las alianzas que intentan asentarse en la izquierda o la llegada de nuevas derechas, el tablero podría modificarse