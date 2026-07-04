El Puerto de Vilagarcía da un nuevo paso que afianza su apuesta de uso mixto para O Ramal

Vistas del muelle de O Ramal Mónica Ferreirós

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía da nuevos pasos que confirman su apuesta por un modelo mixto para el muelle de O Ramal, frente a la liberación que se había anunciado y su integración en la ciudad, que defiende el Concello.

Uno de las actuaciones en ese sentido es la licitación del suministro de 19 defensas para mejorar la amortiguación en el atraque de embarcaciones. Señalan en el pliego que, en la actualidad las estructuras existentes están formadas por troncos de madera de eucalipto y que, aunque funcionales en su origen, presentan una reducción significativa del espesor como consecuencia del roce continuo con las embarcaciones.

Por ello, apuestan ahora por el suministro de 19 unidades de defensas cilíndricas de caucho, así como de 28 unidades de grilletes de 6,5 toneladas y 10 tramos de cadena de 20 milímetros y 1,8 milímetros de longitud y otros nueve con una longitud algo superior, de 2,2 milímetros.

Más allá de las características técnicas de este procedimiento, lo que demuestra es la apuesta de la entidad que preside José Manuel Cores Tourís por el hecho de que O Ramal siga acogiendo actividad portuaria, en este caso como terminal de pequeños y medianos cruceros.

Algo que no choca necesariamente con el acuerdo aprobado en su día con el Concello, que ahora el gobierno local insta a cumplir y que está pendiente de la firma de un convenio, para el cual desde la rada no se dio ningún paso más.

Pavimentación diferenciada

Sin embargo, la actuación en la que mejor se plasma el modelo por el que apuesta la Autoridad Portuaria para O Ramal, es la pavimentación, que llevará a cabo Covsa por 1,2 millones de euros, que incorpora áreas de tráfico seguro para peatones, vehículos y embarcaciones. Además, la nueva pavimentación permitirá el uso mixto eficiente y seguro del muelle, con zonas de carga y descarga, almacenamiento temporal, circulación de maquinaria, tránsito peatonal y vehicular de pasajeros. La intención del Puerto es abrir el tramo inicial del muelle al uso de los ciudadanos, pero mantener O Ramal como terminal de cruceros. Pero sobre el primer objetivo, nada se plasma en un papel.