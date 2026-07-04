El PSOE responde al PP que Bouza de Abaixo ya tiene las canalizaciones  y achaca las críticas al "nerviosismo" electoral

Presentación humanización rúa Bouza de Abaixo Vilaxoan Mónica Ferreirós

El gobierno local socialista replica a las críticas del PP sobre la reforma de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, que ya disponen de canalizaciones soterradas para los servicios de telecomunicaciones y telefonía, por lo que califican las acusaciones de “completamente falsas”.

Para los socialistas, la actitud del grupo de Ana Granja “evidencia mala fe ou incompetencia, ou as dúas cousas á vez, o que aínda é máis grave”. Por ello, considera que los conservadores “crean falsas polémicas para tratar de tapar o bo ritmo que levan os traballos e a mellora que suporán para os habitantes do lugar a execución deste importante proxecto”, señalan los de Varela.

Desde Ravella explica que en la obra de Bouza de Abaixo, al estar ya instaladas, se revisaron las canalizaciones soterradas para las telecomunicaciones y, “ao detectarse que estaban en perfecto estado, mantivéronse. As que si se meteron novas foron as do tendido eléctrico, que non existían, e xa se comezaron a introducir nelas os cables da iluminación pública. O soterramento do subministro eléctrico, telefonía e internet deberán facelo, no futuro, as empresas titulares das infraestruturas, toda vez que ya se lles dispuxeron as conducións”.

Por todo ello, desde el ejecutivo piden al PP que se informen “antes de lanzarse a verter acusacións infundadas” y reflexionan sobre “a ver se tamén protestan porque non estaba previsto, pero igualmente decidimos substituír as acometidas de todas as vivendas á rede de abastecemento de auga, porque se detectou que estaban en mal estado”.

Piden "responsabilidade"

El gobierno local achaca las declaraciones del PP al “nerviosismo” por las elecciones de 2027 y pide “responsabilidade” a la formación. “Se de verdade traballasen na procura do ben da cidadanía e da cidade, farían unha oposición construtiva e non tratarían de obstaculizar todo o que significa melloras e progreso”, señalan.

En lo que respecta a la obra de Bouza de Abaixo, el gobierno local pone el énfasis en lo adelantados que se encuentran los trabajos y el importante cambio de imagen que ya se percibe, pese a no estar finalizados. El primer tramo de la actuación, el que va desde la plaza de abastos hasta el pazo, ya está listo y abierto al tránsito, “ofrecendo unha rúa empedrada, acorde coa contorna e totalmente accesible, ademais de contar co saneamento totalmente renovado para poñer fin aos problemas que sufría esa zona”. El segundo tramo, que finaliza en la rectoral, comenzará a pavimentarse con hormigón a mediados de la próxima semana.