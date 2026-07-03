Vilaxoán denuncia el estado del lavadero

Lavadero de Vilaxoan Cedida

La Asociación de Veciños de Vilaxoán reclama una intervención urgente en el lavadero, que presenta aguas estancadas, restos de fecales y mal olor. Además, piden otra actuación en la fuente, para que recupere el caudal. Ambas estructuras, explica Cándido Meixide, presidente del colectivo, están vinculadas.

“Como os vasos do lavadoiro non rebosan, a auga queda estancada e apodrecida, favorecendo a crianza de certas algas, mosqueiros e cheiro, por non falar da imaxe indigna que dá un ben patrimonial urbano”, explica Meixide, que ya trasladó esta cuestión al concejal del área.

El lavadero de Vilaxoán fue objeto de una intervención en 2024, pero desde la asociación señalan que “esquenceron escintar o fondo” y que las juntas siguen perdiendo y la alimentación del lavadero depende del caudal de la fuente.

Por todo ello, desde la asociación reivindican la limpieza de los registros de la fuente, para que recupere el caudal. Meixide señala que se hizo en ocasiones anteriores y que hubo buenos resultados. Además, que continúen con la restauración del lavadero, que incluya “retellado, selado de xuntas, encintado do fondo, borrado da pintada vandálica e recuperación do acuífero que alimentaba” el vaso de la estructura, explica el portavoz