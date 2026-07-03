Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilaxoán denuncia el estado del lavadero

Pide una intervención y la recuperación del caudal de la fuente

Olalla Bouza
03/07/2026 20:34
Lavadero de Vilaxoan
Lavadero de Vilaxoan
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Veciños de Vilaxoán reclama una intervención urgente en el lavadero, que presenta aguas estancadas, restos de fecales y mal olor. Además, piden otra actuación en la fuente, para que recupere el caudal. Ambas estructuras, explica Cándido Meixide, presidente del colectivo, están vinculadas.

“Como os vasos do lavadoiro non rebosan, a auga queda estancada e apodrecida, favorecendo a crianza de certas algas, mosqueiros e cheiro, por non falar da imaxe indigna que dá un ben patrimonial urbano”, explica Meixide, que ya trasladó esta cuestión al concejal del área.

El lavadero de Vilaxoán fue objeto de una intervención en 2024, pero desde la asociación señalan que “esquenceron escintar o fondo” y que las juntas siguen perdiendo y la alimentación del lavadero depende del caudal de la fuente.

Por todo ello, desde la asociación reivindican la limpieza de los registros de la fuente, para que recupere el caudal. Meixide señala que se hizo en ocasiones anteriores y que hubo buenos resultados. Además, que continúen con la restauración del lavadero, que incluya “retellado, selado de xuntas, encintado do fondo, borrado da pintada vandálica e recuperación do acuífero que alimentaba” el vaso de la estructura, explica el portavoz

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620