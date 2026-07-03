San Fidel de Carril también prescinde de la pirotecnia

Comunicado de San Fidel Cedida

La comisión de fiestas de San Fidel de Carril se suma a la cancelación de la pirotecnia y anuncia que no habrá tirada de fuegos en las celebraciones que se llevarán a cabo a finales del presente mes.

“Esta decisión ha sido tomada de forma responsable y meditada, teniendo en cuenta el impacto que los fuegos pueden causar tanto en muchas personas como en los animales”, explican desde la comisión, que mantuvo varias reuniones antes de adoptar esta medida.

“Creemos que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia, adaptándose a las necesidades actuales y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la consideración hacia todos”, aseguran desde la organización, que defiende su compromiso con “el bienestar” y por unas fiestas “respetuosas, inclusivas y pensadas para que cualquier persona pueda disfrutarla”, explican en un comunicado difundido desde sus redes sociales.

Por otro lado, recuerdan que los horarios de las actividades se mantienen tal y como aparecen en el cartel siendo la suspensión de fuegos el único cambio. Es una medida que también adoptaron en Os Duráns y en A Laxe.