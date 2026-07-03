Las familias de A Lomba califican de “engano” la supresión de un aula

Familias de A Lomba Mónica Ferreirós

La supresión de un aula de 4º de Infantil en A Lomba moviliza a las familias, que ayer mantuvieron una reunión con la dirección del centro. El presidente de la ANPA de A Xunqueira, Antón Campos, califica de “engano” que la Xunta anuncie esta medida tras un proceso de matriculación en el que se ofrecieron unas condiciones y unos servicios que una vez finalizado el periodo “cambian”. Por ello, reivindican el mantenimiento de las tres líneas de tres años.

“Estamos falando que para este edificio principal hai 18, algúns con necesidades especiais que contan como 19”, explica Campos, que advierte de que durante el curso puede haber nuevos diagnósticos. En el centro situado en Doutor Fleming son ocho las matrículas solicitadas.

“Entendemos que hai un agravio comparativo se pechan un aula e unha queda con 19 e outra con 8. A solución lóxica sería tres aulas, unha con 10, outra con 9 e outra con 8”, explica Campos, que cree que sería la manera de garantizar la calidad educativa. No es, además, la única amenaza para el próximo curso en el centro, que contará con una profesora menos.

“Existe a ameaza de cambiar o catálogo da Secretaría Territorial, que lle serve como coartada para tomar este tipo de decisións”, de tal forma que, para el próximo año, en vez de 11 docentes para siete aulas habría 9 para siete, “coa particularidade de que Xefatura escolleu unha dirección na que catro membros son de Educación Infantil, polo que non teñen horas de docencia”, explica el presidente de la ANPA de A Xunqueira.

Pero además, las familias advierten de que habrá efecto dominó, asegurando que primero empezarán por Infantil para seguir en Primaria, de lo que será doblemente sufridor el alumnado que comienza ahora en el CEIP A Lomba.

Campos se queja de la falta de contacto con la Consellería de Educación, ya que no responden a sus solicitudes de reunión. Sí lo hicieron todos los grupos políticos con presencia en la Corporación, con los que mantuvieron contactos estos días. La intención es llevar al próximo Pleno una moción unánime, para reclamar el mantenimiento de las tres aulas de 4º de Infantil.

"Operación encuberta para pechar o Anexo"

El gobierno local ya mandó un comunicado mostrando su apoyo a las familias, en el que advierten de que la medida podría ser una “posible operación encuberta para pechar o Anexo”. En este sentido, la concejala de Educación, Paola María Mochales, criticó la “covardía” de los responsables autonómicos por dejar en manos de la dirección la decisión sobre si cerrar la de A Lomba o la del Anexo. Para la edil, al igual que para las familias, “da a impresión de que con isto a Consellería trata de facer unha operación encuberta para acabar pechando o Anexo”. Además, los socialistas inciden en las consecuencias para el alumnado con necesidades especiales. Desde la ANPA, señalan que en A Lomba hay una importante cantidad de escolares que requieren apoyo y la medida llega, apunta María Mochales, en un momento en que “os nenos e nenas con este tipo de características vai en constante aumento