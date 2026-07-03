La Policía Local de Vilagarcía incauta drogas y armas a dos vecinos de Ames

Armas incautadas Cedida

La Policía Local de Vilagarcía interceptó a dos individuos peligrosos que portaban drogas y armas en su vehículo. Se trata de dos vecinos de Ames a los que les incautaron una maza artesanal hecha con la tija de un asiento de bicicleta, una cadena y un peso en su extremo, así como cuchillos y navajas.

Uno de los individuos portaba además 500 euros en metálico. Fueron interceptados en la Rúa Mulatas, cuando rebuscaban en el interior del maletero.

Por otra parte, la Policía Local también sorprendió a dos vecinos de Vilagarcía con antecedentes penales, que intentaron eludir su presencia, con más de dos gramos encima de una sustancia que se llevará a analizar, pero todo indica que es cocaína. Sucedió en la Rúa Marxión.