La humanización de Esperanza en Carril despierta el interés de seis empresas

Visita a la zona Concello

La humanización de la Rúa Esperanza y de la Travesía Lucena, en O Carril, despertó el interés de seis empresas. EL proceso de licitación cierra el plazo de recepción ofertas, para un proyecto en el cual el Concello de Vilagarcía invertirá un total de 416.855 euros, con fondos del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El contrato se adjudicará tan pronto como la Mesa de Contratación evalúe las ofertas presentadas. Según la previsión municipal, las personas residentes en ambas calles del casco histórico carrilexo podrá disfrutar de espacios totalmente accesibles y condicionados estética y funcionalmente a principios de 2027, cuando finalice la obra con la que se continúa avanzando en la humanización del entorno.

Así será la intervención

El proyecto, redactado por Manuel Villanueva, cumple la máxima que el ejecutivo de Alberto Varela impone a todas las intervenciones de mejora de las calles: la renovación de las redes de saneamiento y servicios básicos, además de la instalación de las canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones.

En este caso la mejora será doble, puesto que se aprovechará para separar el saneamiento de la recogida de pluviales, que actualmente confluyen en una misma red provocando problemas de saturación y desbordamientos en situaciones de fuertes precipitaciones. También se enterrarán los tendidos eléctricos y de telefonía.

Además, los trabajos consistirán en el acondicionamiento en superficie, creando una vía de prioridad peatonal de plataforma única, que se pavimentará con losas de granito, siguiendo la estética de la Rúa do Carme, humanizada en 2010 y con la que conecta. Se habilitará también una pequeña plaza con bancos y zona verde en el espacio en el que actualmente se registran estacionamientos indebidos sobre la acera. La actuación se complementará con la renovación de la iluminación.

El estado de la calle, en la que son habituales las fochancas en invierno, generó malestar entre la vecindad. Ahora, el gobierno de Alberto Varela cumple con una petición trasladada por los colectivos de O Carril, además de dar continuidad a las políticas de humanización y accesibilidad en las que basa su modelo.