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Vilagarcía

La Audiencia acoge el juicio aplazado contra el acusado de mensajes de odio a migrantes en Vilagarcía

Fue la Fiscalía la que actuó de oficio por las publicaciones en las redes sociales

Olalla Bouza
03/07/2026 19:34
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
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La Audiencia de Pontevedra acoge la próxima semana el juicio aplazado contra un septuagenario acusado de un delito de odio, por mensajes difundidas en las redes sociales entre 2017 y 2018 contra la población migrante.

La lentitud de la justicia en este caso se tiene en cuenta como circunstancia atenuante y la Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión. En el escrito de acusación hay una amplia documentación de los mensajes que este hombre publicó entre el 25 de febrero de 2017 y el 25 de junio de 2028, siendo consciente, señala el fiscal, “de que con ellas no solo se menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar la religión musulmana o por su color de piel, sino que contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos”.

 Con esta actitud, dice el Ministerio Público, ponía en “grave riesgo” la “tranquilidad, seguridad y libre ejercicio de derechos”. “Que los larguen todos y que vayan tomando ejemplo otros países serios y cultos”; “Eso es lo único que falta para que acaben de reírse de España todos esos monos por no electrocutar las vallas”  forman parte de los mensajes denunciados.

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