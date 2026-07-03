La Audiencia acoge el juicio aplazado contra el acusado de mensajes de odio a migrantes en Vilagarcía

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra acoge la próxima semana el juicio aplazado contra un septuagenario acusado de un delito de odio, por mensajes difundidas en las redes sociales entre 2017 y 2018 contra la población migrante.

La lentitud de la justicia en este caso se tiene en cuenta como circunstancia atenuante y la Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión. En el escrito de acusación hay una amplia documentación de los mensajes que este hombre publicó entre el 25 de febrero de 2017 y el 25 de junio de 2028, siendo consciente, señala el fiscal, “de que con ellas no solo se menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar la religión musulmana o por su color de piel, sino que contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos”.

Con esta actitud, dice el Ministerio Público, ponía en “grave riesgo” la “tranquilidad, seguridad y libre ejercicio de derechos”. “Que los larguen todos y que vayan tomando ejemplo otros países serios y cultos”; “Eso es lo único que falta para que acaben de reírse de España todos esos monos por no electrocutar las vallas” forman parte de los mensajes denunciados.