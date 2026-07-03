El PP pide explicaciones al gobierno de Varela por las obras de Bouza de Abaixo

Estado de la calle de Vilaxoán Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía presentó una solicitud por registro en el Concello para pedir explicaciones inmediatas al gobierno de Alberto Varela sobre el desarrollo de las obras de reforma en la Rúa Bouza de Abaixo, en Vilaxoán, ante las quejas trasladadas por los residentes.

“Ven con preocupación cómo los trabajos avanzan hacia el hormigonado definitivo sin que se hayan dejado instaladas todas las tuberías necesarias para el soterramiento de las redes de telefonía y otros suministros”, señalan los populares.

La portavoz, Ana Granja, incide en que lo mismo sucedió en Vázquez Leis y “a día de hoy el cableado sigue cruzando las fachadas”.

Registraron una solicitud

La edil defiende que una reforma así debe diseñarse para que “dure muchos años” por lo que “dejar el subsuelo sin las canalizaciones preparadas para que las empresas suministradoras retiren los cables en el futuro es una mala gestión del dinero público y una falta de respeto a los vecinos, cuando fueron ellos los que lo prometieron”. Por ello, y ante las quejas vecinales, el PP presentó por registro una petición para que el gobierno de Varela aclare los motivos por los que no se completa la instalación de las tuberías y recuerdan que es una obra muy esperada.