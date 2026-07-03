Detienen por violencia machista a un hombre que amagó con tirar al río de O Con a su pareja y a su suegra

Entrada de Urgencias del Hospital do Salnés, a donde fue trasladado Gonzalo Salgado

Un hombre fue detenido en la noche del jueves tras presuntamente insultar y agredir a su pareja y a la madre de ésta, a las que incluso amagó con tirar al río de O Con. Los hechos ocurrieron a las 23:13 horas, en presencia de varios testigos, en la intersección con Rodrigo de Mendoza. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía, pero el hombre, de 37 años de edad, desobedeció su mandato. De hecho, también acometió con violencia contra los agentes, según fuentes policiales, y ofreció resistencia activa. Por su estado de nerviosismo, tuvo que ser trasladado al Hospital do Salnés, donde fue necesario la adopción de medidas de seguridad.

El hombre tendrá que responder por un delito de violencia machista y otro de desobediencia contra la autoridad, por los que tendrá que responder ante la autoridad judicial.

El Centro de Información á Muller de Vilagarcía detectó un incremento de las denuncias de violencia machista de un veinte por ciento durante el año pasado, así como una importante subida de las usuarias de este servicio, que se cifró en un 31% más.

En el caso de estar sufriendo una situación de violencia machista, además de presentar denuncia ante la Policía Nacional o pedir asesoramiento en el CIM, existen otros recursos públicos, como el teléfono 016, que es gratuito y no deja rastro en la factura, aunque es necesario borrarlo del registro de llamadas de forma manual.

Por otra parte, durante la mañana de ayer, la Policía Local atendió un accidente de circulación por alcance múltiple con tres vehículos implicados en el semáforo de O Campanario