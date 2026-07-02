Vilagarcía abre el plazo para solicitar atracciones y puestos de venta en San Roque

Atracciones en O Ramal Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura abre, hasta el 20 de julio, el plazo para la solicitud de instalaciones de atracciones de feria, casetas de juego, puestos de venta y de alimentación para funcionar durante las fiestas de San Roque, que se llevarán a cabo entre el 14 y el 23 de agosto. Además de cumplir con los requisitos especificados para cada caso y la normativa vigente, las personas interesadas deberán comprometerse a mantenerse activos durante todo el periodo festivo.

Dispondrán de unos días previos para el montaje, del 10 al 13, y deberán desmontar y dejar libres los espacios al día siguiente al que finalicen los festejos, el lunes 24.

Las atracciones se situarán en la zona TIR y deberán cubrir el formulario 15.001 que está a su disposición en la sede digital del Concello. En el parque Miguel Hernández se colocarán las casetas de juego y los distintos puestos de venta y alimentación. Los primeros harán la solicitud mediante el impreso 15003 y los segundos con el 15002. Toda la documentación requerida debe subirse mediante la sede digital.

Documentación requerida

Los formularios de solicitud incluyen las declaraciones responsables que se deben firmar, así como la lista de la documentación requerida en cada caso para garantizar la idoneidad de las instalaciones. En el caso de las atracciones mecánicas, una consultora especializada contratada por el Concello se encargará de revisar y certificar la seguridad de los montajes y del funcionamiento, atendiendo a la legislación autonómica vigente.

Las atracciones y puestos que presentaron la documentación correcta en Santa Rita 2026 y siga vigente, no tendrán que volver a entregarla para formalizar. En el correo electrónico festas@vilagarcia.gal las personas interesadas podrán consultar cualquier duda.