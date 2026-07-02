El sector del mar se implica en la medición de la salinidad en Arousa para mejorar la resistencia al cambio climático

Jornada de formación en A Concha Mónica Ferreirós

El proyecto Farclimate, que busca desarrollar soluciones innovadores para mejorar la resiliencia del sector primario frente a los efectos del cambio climático, llega a la Ría de Arousa con la implicación de mariscadoras, bateeiros, cofradías, pero también de asociaciones que llevan a cabo actividades ambientales. Todas ellas dispondrán de medidores de salinidad, con la intención de mejorar los datos para el estudio de las condiciones que mejoran o empeoran las aguas, mediante la ampliación de puntos de emisión de información.

La playa de A Concha-Compostela acogió una jornada práctica, coordinada por Fundamar y la Universidade de Vigo, que reunió a representantes del sector del mar y otras entidades, con la intención de formar a los futuros colaboradores en la toma de datos de la salinidad de la Ría, mediante el uso de refractómetros portátiles. Cristina Fernández, técnica de Fundamar, fue la encargada de explicar a los participantes en una sesión práctica sobre su correcto manejo. A continuación, cada asistente realizó mediciones de salinidad directamente en el agua de la playa urbana de Vilagarcía.

“El proyecto comenzó en 2023. Venía marcado por el fuerte contexto de bajadas de salinidad por esas lluvias torrenciales”, explica Fernández. Ante la incertidumbre, se puso en marcha una intervención en la que colaboran con el GALP Ría de Arousa y que se plantea a medio plazo y por fases.

Herramienta de predicción

El objetivo es el desarrollo de una herramienta de predicción, que ayude “en la toma de decisiones”. Para ello, Fundamar colabora con el grupo EPhysLab, de la Universidade de Vigo. Buscan anticipar las variaciones de salinidad o los impactos, tanto los que no se pueden controlar como escorrentías o afluentes que leguen de distintos ríos, como aquellos en los que interviene la mano humana, como los relacionados con la gestión de las presas o embalses.

“En Galicia, Intecmar es un referente en el monitoreo de estaciones costeras”, explica Fernández. Pero hay zonas de las que no se tienen datos y es ahí donde aparece la implicación ciudadana y del sector para el control de las láminas de agua, “no solo de la salinidad, sino cómo se va a distribuir, teniendo en cuenta la hidrodinámica de la Ría”, apunta la técnica.

La jornada en A Compostela consistió, precisamente, en reunir a patrones de uno y otro lado de la Ría de Arousa, que dispondrán de aparatos de medición. También participaron otras entidades, como AmarCarril, Amigos o Guimatur.

“Se harán muestreos en los distintos arenales costeros, de manera periódica, dos o tres veces por semana”, explica Cristina Fernández. La monitorización se intensificará cuando haya eventos climáticos de carácter extremo, como lluvias torrenciales o temporales. De hecho, durante la jornada que se llevó a cabo el miércoles se detectaron bajísimos niveles de salinidad (incluso por debajo de 5g/L) en algunos puntos de A Concha, que la técnica de Fundamar achaca a los fuertes vientos del Norte, que podrían arrastrar las aguas dulces del río Ulla, aunque es una hipótesis que “habría que testar”. Con todos los datos que vayan recopilando, “se puede llegar a una fase futura, en la que se continúe con financiación para este recurso”, explica.

Colaboración necesaria

Esta actividad, señalan desde Fundamar, supone un paso fundamental para la puesta en marcha de un proyecto de ciencia ciudadana, en el que el propio sector participará activamente en la recogida periódica de datos ambientales. La información obtenida servirá para alimentar los modelos hidrológicos e hidrodinámicos que está desarrollando la UVigo, con el objetivo de anticipar variaciones de salinidad provocadas por lluvias fuertes o desembalses, que tienen un efecto mortal sobre los bancos marisqueros de Arousa, como se pudo ver durante estos años. La iniciativa da continuidad al trabajo desarrollado en las anteriores reuniones. La implicación de mariscadoras, pósitos y entidades “resulta clave para garantir a calidade dos datos recompilados e para desenvolver solucións adaptadas ás necesidades reais da Ría de Arousa”, señalan desde Fundamar, que considera “un elemento esencial” el conocimiento y la experiencia del sector para “avanzar cara a unha xestión máis resiliente dos recursos mariños” Los datos se integrarán en plataformas globales y a disposición pública. El proyecto Farclimate está financiado por el programa Horizonte Europa, que promueve la colaboración entre sociedad y la comunidad científica