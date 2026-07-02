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Vilagarcía

Roban las puertas de los baños del cementerio de Cea

En la parroquia hay preocupación por los frecuentes actos vandálicos

Olalla Bouza
02/07/2026 12:27
Los baños sin puertas
Los baños sin puertas
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Un curioso robo sorprendió a los vecinos de Cea ayer durante un entierro. Y es que a los baños del cementerio le faltan las puertas. El párroco tenía intención de presentar denuncia ante la Policía Nacional, para que investigue los hechos.

Lo cierto es que en la parroquia están preocupados por los actos vandálicas que se vienen registrando en estos días. Hace unas semanas, la Comunidad de Montes de Cea se encontraba con que unas mesas y unas sillas de un merendero habían sido cortadas para llevarlas; además, en el centro sociocultural de Cea también reventaron la puerta.

En el caso de los accesos a los baños del cementerio, eran de aluminio, por lo que barajan que se lo llevaran para vender. Piden más vigilancia en la zona.

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