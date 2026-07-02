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Vilagarcía

Preseleccionan a siete municipios de O Salnés y Barbanza para el Índice Europeo de Ciudades Climáticamente Adaptadas

Valoran cuestiones como el grado de compromiso o sensibilidad ante los efectos del cambio climático o la predisposición para diseñar planes y acciones para evitarlo

Olalla Bouza
02/07/2026 17:18
Puesta de sol en la iglesia de San Benito en Cambados
Puesta de sol desde la iglesia de San Benito, en Cambados
Gonzalo Salgado
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Siete municipios arousanos se encuentran en la lista de preseleccionados para ser incluidos en el primer Índice Europeo de Ciudades Climáticamente Adaptadas. Se trata de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Rianxo, Ribeira, Sanxenxo y O Grove, según indican desde el International Institute for Promotion of Science in Organizations (Iipso), que ya comenzó los trabajos para escoger a los finalistas.

De los medio millar de comarcas y municipios seleccionadas en España, 38 se encuentran en Galicia y siete de ellos son arousanos. Para elaborar el listado se tiene en cuenta el grado de compromiso o sensibilidad ante los efectos del cambio climático; la predisposición o determinación para diseñar o implementar planes y acciones para evitarlo; la ubicación de zonas de especial valor medioambiental o elevado riesgo de vulnerabilidad o el nivel de integración del criterio de resiliencia en las políticas de desarrollo urbanístico e infraestructuras del municipio.

Los cinco municipios que mejor puntuación alcancen durante el proceso de certificación, serán incorporados al Índice Europeo de Ciudades Climáticamente Adaptadas y Resilientes, desarrollado por el Iipso. Hay varias categorías según población, situándose todos los concellos arousanos en la segunda, para los que tienen entre 10.000 y 60.000 habitantes.

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