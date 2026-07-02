Narco, Fillas de Cassandra, Sons of Aguirre & Scila, 9Louro, Bob Vylan y Dakidarría se suman al cartel de Revenidas en Vilaxoán

Narco es una de las nuevas incorporaciones Cedida

El tercer avance de Revenidas incorpora a la histórica banda Narco, que llega desde Sevilla a Vilaxoán en el marco de la gira por su 30 aniversario, con una serie de conciertos especiales. Desde tierras levantinas llegan Malifeta, formada por Anrnau (ex Zoo) y Mireia (ex Pupil les) y Sons of Aguirre & Scila, una propuesta que combina el metal con el rap alternativa. Desde la Barcelona más underground procede Matah, que durante una década fue la vocalista de La Kinky Beat.

La presencia internacional de este tercer avance llega con Bob Vylan, un dúo londinense que solo con batería y voz es capaz de combinar la energía punk rock con las rimas afiladas del hip-hop.

Pero si Revenidas se caracteriza por algo es por su apuesta por la música de Galicia, que en este nuevo avance incluye la presencia de Fillas de Cassandra, con su vibrante directo; la figura emergente más importante de la nueva escena gallega, el muradán 9Louro; De Ninghures, con su tradi contemporanizado; Queen Rendi, con sus aportaciones al dancehall y a lo urbano y Dakidarría, con su rock mestizo siempre combativo.

Abonos y acampada

El festival Revenidas se celebrará del 10 al 13 de septiembre en Vilaxoán. Los abonos ya están a la venta en la página web, a un precio de 66 euros (a los que hay que sumar los gastos de gestión). Quienes lo compren, también pueden reservar en la propia página el acceso a la acampada, por un precio de 15 euros

En próximas fechas anunciarán el cartel por días, así como algunas de las citas de su programa de actividades paralelas. Revenidas cuenta un año más con el apoyo de Vibra Mahoy, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas.