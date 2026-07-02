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Vilagarcía

Leo Jiménez y Nervosa encabeza el cartel del Alén Metal Fest de Vilagarcía

Llegará el 11 de julio al recinto de A Xunqueira

Olalla Bouza
02/07/2026 12:57
Presentación del Alen Metal Fest
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La asociación Aínda non vai desta, en colaboración con el Concello de Vilagarcía, organiza la sexta edición del Alén Metal Fest, que este año lleva al recinto de A Xunqueira un potente cartel, con bandas de la escena española, lusa y brasileira, que encabezan Leo Jiménez y Nervosa.

Será el 11 de julio, a partir de las 19 horas y hasta la 1:30 de la madrugada. "Este ano temos mellor programado os cambios entre bandas" para respetar los horarios, explicó Xurxo Santos, de la organización.

Cabe recordar que este festival, que nació en Rubiáns y hace años ya que se asentó en A Xunqueira, es gratuito. Las expectativas en cuanto a afluencia son buenas. "O ano pasado foron sobre 1.300 persoas e este ano esperamos 1.500", dice Santos, que confía en el tirón de Leo Jiménez, a la que definen como una de las voces más reconocidas en la historia del metal español, con colaboraciones con artistas tan conocidas como Mónica Naranjo.

En cuanto a Nervosa, explican que se trata de una de las bandas del momento, formada por mujeres y brasileira. "Están tendo un auxe brutal en redes", explican desde la organización.

Anuncian sorpresas

Aínda non vai desta destaca que, en esta sexta edición, la producción es muy potente, aunque no pueden desvelar mucho más ya que habrá sorpresas. Completan el cartel del festival Pitch Black, Resurge y Cabodano. Santos destacó lo atractivo que les resulta a los visitantes el entorno de A Xunqueira y agradeció la colaboración y la apuesta del Concello de Vilagarcía. 

La concejala de Cultura, Sonia Outón, incidió en la profesionalidad de la organización, formada por algo más de una treintena de personas. "É o segundo festival de heavy metal máis importante de Galicia", apuntó la edil. El alcalde, Alberto Varela, hizo hincapié en la ajetreada agenda de Vilagarcia, que este fin de semana tiene Folk no Alobre y que está abierta a "todo tipo de música, palos e para todo tipo de gustos", además de destacar el talento local tras el éxito del Alén Metal Fest.

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