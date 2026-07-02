Vilagarcía
La Policía Local de Vilagarcía encuentra una hembra de anade real en la laguna de A Comboa
Tras comprobar que el ave se encontraba bien, la devolvieron al mismo lugar
La Policía Local de Vilagarcía encontró esta tarde una hembra de anade real en la laguna de A Comboa, en Valle Inclán. El servicio de Axentes Medioambientais se hizo cargo del anima, confirmando que es silvestre. Tras su evaluación, al comprobar que no se encuentra herido ni enfermo, procedieron a su suelta en el mismo lugar.