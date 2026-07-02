Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía encuentra una hembra de anade real en la laguna de A Comboa

Tras comprobar que el ave se encontraba bien, la devolvieron al mismo lugar

Olalla Bouza
02/07/2026 21:09
Analde real
Analde real
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Local de Vilagarcía encontró esta tarde una hembra de anade real en la laguna de A Comboa, en Valle Inclán. El servicio de Axentes Medioambientais se hizo cargo del anima, confirmando que es silvestre. Tras su evaluación, al comprobar que no se encuentra herido ni enfermo, procedieron a su suelta en el mismo lugar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620