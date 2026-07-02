La Policía Local de Vilagarcía encuentra una hembra de anade real en la laguna de A Comboa

Analde real Cedida

La Policía Local de Vilagarcía encontró esta tarde una hembra de anade real en la laguna de A Comboa, en Valle Inclán. El servicio de Axentes Medioambientais se hizo cargo del anima, confirmando que es silvestre. Tras su evaluación, al comprobar que no se encuentra herido ni enfermo, procedieron a su suelta en el mismo lugar.