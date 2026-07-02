EU de Vilagarcía denuncia que el aumento del precio de la hora no recae sobre las trabajadoras del SAF

El portavoz de Esquerda Unida de Vilagarcía, Juan Fajardo Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida considera un "exercicio de propaganda" el comunicado del gobierno local sobre el Servizo de Axuda no Fogar y denuncia que el incremento del precio de la hora no está beneficiando a las trabajadoras, "que sosteñen diariamente o servizo", ni a las personas usuarias, sino únicamente "á empresa concesionaria".

"Mentres o Concello presume de aumentar o custo do servizo, as auxiliares continúan practicamente nas mesmas condicións salariais", señala el portavoz, Juan Fajardo, que considera "preocupante"que el Concello "continúe sen establecer mecanismos eficaces para garantir que todas as horas facturadas pola empresa se corresponden realmente cos servizos efectivamente prestados".

A esta situación, dice EU, se añaden otras incidencias reportadas por trabajadoras y personas usuarias. "O SAF non debe converterse nun simple servizo de limpeza domiciliaria", señalan desde la formación, que considera la atención personal a la dependencia como eje principal.

Quejas de usuarios

Fajardo reclama también una eficiente planificación de rutas, ya que "as traballadoras vense obrigadas a realizar desprazamentos inecesarios por todo o municipio". A esto se suma, indica el edil, la falta de entrega de los cuadrantes con antelación suficiente, impedindo unha adecuada conciliación da vida laboral e familiar".

A Esquerda Unida le llama la atención que no se mencione en el comunicado de Ravella la próxima reunión en el AGA, dentro del procedimiento de conflicto colectivo abierto entre trabajadoras y concesionaria; así como las varias denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, actualmente pendientes de resolución. Asimismo, aludea la "importante cantidade de queixas trasladadas ao Concello e á empresa por persoas usuarias e familiares".

Para Esquerda Unida, un servicio tan esencia como el SAF "non pode medirse unicamente polo número de horas prestadas ou polos quilómetros percorridos. A verdadeira calidade do servizo depende das condicións laborais das súas profesionais, da correcta organización, da transparencia na xestión e, sobre todo, da atención digna que reciben as persoas dependentes", señalan.