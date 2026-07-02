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Vilagarcía

Circula sin carnet, sin luces y de noche por Rubiáns y el copiloto dice que le estaba dando clases

La Policía Local denunció a ambos por sendos delitos contra la seguridad vial

Olalla Bouza
02/07/2026 21:23
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
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La Policía Local de Vilagarcía denunció a dos personas en Rubiáns por sendos delitos contra la seguridad vial. Ocurrió durante la noche del miércoles al jueves, cuando se dio el alto a un vehículo que circulaba sin luces.

Al comprobar la documentación, los agentes constataron que la conductora nunca había obtenido el preceptivo permiso de circulación. En el lugar del copiloto, había una persona que dice ser el conductor habitual del vehículo y que afirma ser conocedor de que la conductora carecía de carnet, ya que le estaba dando clases. Por ello, también es investigado como cooperador necesario por un presunto delito contra la seguridad vial, tramitándose diligencias judiciales.

Además, los fuertes vientos provocaron diversas incidencias. La primera ocurrió en la PO301, donde la caída de una rama causó un accidente sin heridos. Hasta allí se trasladó el Servizo Municipal de Emerxencias y la Guardia Civil de Tráfico, al ser su demarcación.

Además, en Rúa Xabreira, una instalación de placas solares se desprendió del tejado. Tras una evaluación por parte de Emerxencias, se descartó riesgo para los viandantes.

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