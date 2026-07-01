Torrado califica de "insultante" el traslado de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés
El diputado vilagarciano volverá a preguntar por este asunto en el Parlamento
El PSdeG de Vilagarcía denuncia el traslado de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés a Sanxenxo, que la Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 hizo efectiva durante la jornada de ayer y hasta el 30 de septiembre. Los socialistas consideran que dotar a una ambulancia de soporte vital avanzada a este municipio, así como a O Grove, “ten sentido”, pero no hacerlo “a costa de” quitarla a Vilagarcía. “É insultante”, asegura el secretario xeral local, Julio Torrado.
La agrupación de Vilagarcía manifestó que vive este episodio anual “entre o pasmo pola insensatez e a amargura pola desfachatez”.
Soluciones alternativas
Torrado, que también es diputado en el Parlamento y portavoz de Sanidade del PSdeG, anuncia que volverá a preguntar a los responsables de la Consellería por qué no consideran otras solucións “a todas luces máis intelixentes”, que pasarían por “fundamentarse nos mesmos argumentos do incremento poboacional pero facelo sen mirar con ollos amorosos a uns e con odio a outros”, que considera que es lo que sucede en este caso. Defiende que, con la llegada del verano, toda la población de O Salnés se ve incrementada