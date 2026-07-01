Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Opmega presenta sus estudios científicos sobre el cultivo del mejillón

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, destaca la importancia de dotarse de herramientas

Olalla Bouza
01/07/2026 20:38
Reunión en la sede de Opmega
Reunión en la sede de Opmega
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Organización de Productores de Mexillón de Galicia, Opmega, presentó ayer en su sede tres estudios técnicos centrados en la sostenibilidad, los servicios ecosistémicos y la huella del carbona del sector miticultor.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistió a la presentación, en la que los equipos científicos expusieron las conclusiones de unos trabajos de utilidad para disponer de diagnósticos rigurosos y avanzar en la gestión del conjunto del complejo marítimo-pesquero gallego. Las investigaciones, dirigidas por científicos del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), como Xosé Antón Álvarez Salgado y Uxío Labarta, junto a la consultora Inxenia, analizan a través de indicadores cuantitativos, el comportamiento ambiental del bivalvo en las rías.

La titular de Mar valoró el esfuerzo de los productores por dotarse de herramientas de certificación técnica, que pueden funcionar como un “pasaporte de sustentabilidade” para poner en valor el producto autóctono, frente a las importaciones de terceros países.

Estas investigaciones, promovidas por Opmeta y el IIM-CSIC, aportan series de datos de utilizad para evaluar, de forma objetiva, la interacción de la actividad bateeira en el medio marino de la Ría de Arousa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620