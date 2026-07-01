Opmega presenta sus estudios científicos sobre el cultivo del mejillón

Reunión en la sede de Opmega Mónica Ferreirós

La Organización de Productores de Mexillón de Galicia, Opmega, presentó ayer en su sede tres estudios técnicos centrados en la sostenibilidad, los servicios ecosistémicos y la huella del carbona del sector miticultor.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistió a la presentación, en la que los equipos científicos expusieron las conclusiones de unos trabajos de utilidad para disponer de diagnósticos rigurosos y avanzar en la gestión del conjunto del complejo marítimo-pesquero gallego. Las investigaciones, dirigidas por científicos del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC), como Xosé Antón Álvarez Salgado y Uxío Labarta, junto a la consultora Inxenia, analizan a través de indicadores cuantitativos, el comportamiento ambiental del bivalvo en las rías.

La titular de Mar valoró el esfuerzo de los productores por dotarse de herramientas de certificación técnica, que pueden funcionar como un “pasaporte de sustentabilidade” para poner en valor el producto autóctono, frente a las importaciones de terceros países.

Estas investigaciones, promovidas por Opmeta y el IIM-CSIC, aportan series de datos de utilizad para evaluar, de forma objetiva, la interacción de la actividad bateeira en el medio marino de la Ría de Arousa.