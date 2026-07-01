La PDRA y 26 colectivos del sector del mar alegan al Plan Hidrolóxico de la Xunta

Presentación de las alegaciones en Carril Cedida

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y un total de 26 colectivos del sector del mar presentaron alegaciones al 4º Plano Hidrolóxico. Entre otras cuestiones, reclaman una evaluación del cumplimiento de los caudales mínimos, máximos, tasas de cambio y caudales generadores en todos los embalses; la elaboración de una normativa sobre desencoros; la creación de un seguro público que asuma los costes económicos derivados de la mortandad de bivalvos ocasionados por la llegada de agua de las presas o la emisión de informes anuales detallados sobre aspectos como control de vertidos en rios y rías, así como de las depuradoras industriales y urbanas.

Xaquín Rubido, de la PDRA, acusó a Augas de Galicia de “mirar cara outro lado” a la hora de cumplir “o mandato da UE” para controlar los vertidos en la costa, de tal forma que “nin sequera teñen réximen sancionador” ni utilizan el del Estado. Charo Brindis, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, incidió en la falta de respuesta a las alegaciones anteriores, pese a la obligación del ente autonómica de “favorecer a participación pública”