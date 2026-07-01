El TSXG confirma la inhabilitación de Villanueva como patrón mayor de Carril

Jose Luís Villanueva parquistas de carril Gonzalo Salgado

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de tumbar un recurso presentado por José Luis Villanueva contra la resolución de la Consellería de Mar por la que lo inhabilitaron como patrón mayor de Carril. Desestima los recursos presentados por el afectado y confirma la imposibilidad de ejercer un cargo tras estar condenado, con sentencia firme, por lesiones.

“No se puede olvidar que la pena de inhabilitación especial provoca la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos, incluso los electivos. Además, también incapacita al sujeto de la condena para obtenerlos y para ser elegido para un cargo público durante el tiempo que dure la condena”, señala la sección segunda del Contencioso Administrativo del TSXG.

El tribunal rechaza los recursos presentados por Villanueva, que entre otras cosas alegaba indefensión por no haber recibido notificación de los recursos de alzada interpuestos. En este sentido, la sentencia señala que se trata de una cuestión formal, que no causa perjuicio al recurrente, al que recuerda que no puede “disociar ese conocimiento acabado que tiene como patrón mayor de su persona física”.

Un proceso lento

José Luis Villanueva fue inhabilitado como patrón mayor el 13 de julio de 2023, cuando la Consellería do Mar estimó los recursos presentados por trece miembros de la Xunta Xeral de la Cofradía contra un acuerdo anterior, adoptado el 7 de marzo y que lo mantenía como patrón. Ocho días después, el 21, fue elegido como responsable del pósito Javier Quintáns, que sigue en el cargo. La sentencia del TSXG, que condena en costas a Villanueva, no es firme, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. La lentitud en la resolución de esta causa podría provocar que el final judicial llegase ya con un nuevo mandato en la Cofradía de Carril, ya que las elecciones están previstas para este mismo otoño. Los miembros del pósito que recurrieron ante la Consellería do Mar siempre defendieron que José Luis Villanueva ya no podría haber concurrido a las elecciones en 2022.