El Puerto de Vilagarcía aprueba los pliegos para sacar a concurso el servicio de gasolinera

El presidente del Puerto, José Luis Cores Tourís Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía aprobó los pliegos para la puesta en marcha de una estación de servicio en el recinto de la rada. Es una demanda de los usuarios, que la entidad que preside José Manuel Cores Tourís acoge, con la intención de incrementar la oferta para empresas, profesionales y particulares con embarcaciones de recreo.

Es una de las decisiones adoptadas durante el Consejo de Administración del Puerto, que también dio luz verde a la modificación del pliego de condiciones del servicio de suministro de combustibles a buques, incorporando expresamente la posibilidad de prestar servicio con derivados del petróleo, biocombustibles y combustibles sintéticos no inflamables.

Entre los principales asuntos abordados por el Consejo, destaca la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025. “Reflejan la actividad económica y la gestión desarrollada por la Autoridad Portuaria durante el pasado año”, destacan desde la rada. El resultado del ejercicio es de 646.343,38 euros de beneficio. En cuanto al tráfico portuario, entre enero y junio alcanzaron las 811.845 toneladas, un 7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Destaca especialmente el crecimiento de la mercancía general (18,59%) y del tráfico de contenedores, que aumentó en un 33 por ciento.

“En líneas generales, está siendo un buen año para el Puerto y todo apunta a que este primer semestre de 2026 será el mejor de la historia en cuanto a mercancías movidas”, señalan desde la entidad estatal.