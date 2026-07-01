Educación anuncia el cierre de un aula de 4º de Infantil en A Lomba o el Anexo

Imagen de archivo de la fachada del colegio A Lomba Gonzalo Salgado

La Inspección de Educación anuncia el cierre de una de las líneas de 4º de Infantil en el Anexo o en A Lomba. La administración autonómica insta a la dirección a elegir entre uno de los dos centros y las familias ya anuncian su malestar y se preparan para las movilizaciones, si no hay marcha atrás en la decisión comunicada ayer.

La ANPA de A Lomba ya inició los contactos para frenar este anuncio. En primer lugar, se pusieron en contacto con las familias que van a matricular a sus descendientes para el próximo curso. “Se pechan unha línea quedan con 18 ou 19 nenos nunha aula”, explica Antón Campos, presidente de la ANPA. En caso de no cerrar y asumir el centro de A Xunqueira lo de Doutor Fleming, quedarían 13 en cada una de las líneas.

Petición de reunión

No es la única mala noticia que recibieron en A Lomba. Y es que para el próximo curso también se anunció que se suprime la plaza de una profesora de Educación Infantil. “O concurso está pechado en Vilagarcía e terá que escoller outro destino”, explica Campos, preocupado por la repercusión que tiene esta medida para el alumnado con necesidades especiales, que ya tenía pocos profesores de apoyo en el centro de A Xunqueira.

Así las cosas, familias del centor ya hablan de movilizaciones. La intención de la ANPA es iniciar de inmediato los contactos. Primero tienen previsto reunirse con la dirección y también mandarán solicitud de entrevista a Xefatura e Inspección de Educación, aunque “nunca nos reciben”. Ya mantuvieron un contacto telefónico con la edil del área, Paola María, que les mostró su apoyo