Vilagarcía vuelve a quedarse sin ambulancia medicalizada y el Sergas envía una de soporte básico

Una ambulancia medicalizada en Ribaira Chechu Río

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 acaba de trasladar, un año más, la ambulancia con base en el Hospital do Salnés de Vilagarcía a Sanxenxo, "debido ao aumento da poboación estacional na zona durante o período estival", señalan desde la Xunta.

A cambio, Vilagarcía recibirá una ambulancia asistencial de soporte vital básico, que prestará atención a las urgencias y emergencias fuera del ámbito hospitalario, entre el 1 de julio y el 31 de agosto. Cuenta con una dotación de dos técnicos en emergencias sanitarias y, como el resto de las unidades asistenciales de la red de transporte sanitario urgente del 061, está dotada con un desfibrilador externo semiautomático.

El traslado de la UVI móvil desde Vilagarcía a Sanxenxo genera críticas todos los veranos, tanto desde los representantes políticos como desde la población, que reclama que se dupliquen estos recursos en O Salnés durante la temporada estival.

Para toda la comarca

Desde la Fundación Urxencias Sanitarias señalan que la ambulancia asistencial de soporte vital avanzado que estará en el centro de salud de Baltar dará cobertura a los municipios de Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa, Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia durante las 24 horas del día. "O equipamento deste recurso permite prestar asistencia médica sobre o terreo a pacientes de extrema gravidade e asistilos durante o traslado ao centro hospitalario", señalan desde la Xunta, que incide en que el incremento poblacional en Sanxenxo "supón un aumento da atención ás urxencias e ás emerxencias sanitarias extrahospitalarias por causas como alteracións da consciencia, convulsións e problemas respiratorios, entre outros".