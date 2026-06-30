Vilagarcía destinó 306.400 euros a ayudas de emergencia social durante 2025

Concellería de Servizos Sociais GONZALO SALGADO

El Concello de Vilagarcía concedió en 2025 un total de 538 ayudas de emergencia social para personas y unidades familiares del municipio en situación de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo de exclusión. La suma total destinada a este fin ascendió a 306.379 euros. Las prestaciones económicas tuvieron como objetivo hacer frente a situaciones puntuales y urgentes relativas a las necesidades más básicas, principalmente alimentación, vivienda e higiene (425 ayudas) y se acompañaron de una intervención social integral e individualizada orientada a favorecer la autonomía personal y la integración de los beneficiarios.

Los Servizos Sociais del Concello recibieron el año pasado 681 solicitudes de ayudas de emergencia de las que, tras comprobar los criterios exigibles, se aprobaron 538, lo que supone una tasa del 79%.

La mitad de las prestaciones que se dieron desde el departamento que dirige Tania García tuvieron como objetivo la cobertura de gastos de alimentación e higiene (114.493 euros), seguidos por los relativos al pago de la vivienda (123.379 euros, de los que 118.038 se correspondieron al pago de alquileres y 7.341 al abono puntual de cuotas de hipotecas). Junto a estos hay que sumar las ayudas destinadas a sufragar gastos como el consumo eléctrico (10.788 euros) o para el agua, comunidades de propietarios o facturas del gas. Para otros conceptos, también de carácter urgente, se destinaron 20.701 euros.

Familias con menores en pobreza extrema

Durante el año pasado, fueron perceptoras de las ayudas 288 unidades de convivencia, frente a las 263 del ejercicio anterior, consolidándose, explican desde Ravella, una ligera tendencia al incremento de la presencia femenina como personas titulares. "Isto apunta cara unha maior feminización da pobreza e da vulenerabilidade social", según valoran desde Servizos Sociais. También destaca la atención a 48 unidades monoparentales, así como a 13 familias numerosas, tipologías que requieren una intervención sostenida en el tiempo.

El perfil mayoritario corresponde a personas o unidades con ingresos insuficientes para las necesidades básicas. En concreto, 159 tenían ingresos inferiores al Iprem y 43 tenían menores al cargo. Además, 41 carecían totalmente de ingreso, configurando situaciones de emergencia social extrema, de las cuales 14 tenían menores a su cargo.

También se incrementaron las ayudas concedidas de forma reiterada, que ascendieron a 168, lo que evidencia situaciones de pobreza estructural. En este sentido, 35 usuarios contaron con proyectos de intervención social individualizados, frente a los 24 del año anterior.

Más recursos y medios materiales

Los programas para colectivos de especial vulnerabilidad atendieron a ocho unidades en situación de violencia machista, 36 personas o familias con diversidad funcional reconocida, 39 en situación administrativa irregular y 19 personas perceptoras de Risga, con dificultades para afrontar gastos de vivienda. Además, se mantuvo la intervención con seis familias de etnia gitana, derivadas del proyecto de inclusión PIEX.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno que preside Alberto Varela destinó más recursos a los Servizos Sociais Municipais, tanto con la ampliación de personal como de presupuesto. "Deste xeito garántese unha mellor atención integral e que as prestacións cheguen con rapidez ás persoas máis vulnerables, conseguindo unha sociedade máis xusta e que coida aos seus integrantes", apuntan desde Ravella.