Un incendio forestal pegado a una vivienda quema mil metros cuadrados de monte raso en Bamio

Zona quemada en Bamio Cedida

Los servicios forestales atendieron hasta cuatro incendios durante la tarde del lunes. El más grave afectó a mil metros cuadrados de monte raso en Bamio y se registró pegado a una vivienda.

Hasta la zona, en O Casal, se desplazaron la Policía Nacional, la Policía Local, el Servizo Municipal de Emerxencias y bomberos forestales, que se encargaron de enfriar el perímetro. A la llegada del dispositivo, el fuego ya estaba controlado por unos particulares.

Además, también hubo otro incendio forestal en Vilaxoán, entre viviendas, en la zona de Canelas. Afectó a unos 700 metros cuadrados.

La Policía Local recibió otras dos llamadas por quemas no autorizadas en la Avenida de Cambados y Perrón (Rubiáns).

Prohibidas las quemas

El Concello recuerda que las quemas de rastrojos están prohibidas desde mañana, y pide máxima precaución para evitar los fuegos. La Xunta de Galicia acaba de publicar una disposición estableciendo la "époa de perigo alto de incendios forestais" entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. El ejecutivo local hace un llamamiento a la población del municipio para que extremen al máximo las precauciones, especialmente en estos días en los que las elevadas temperaturas y la presencia de viento multiplican los riesgos.

Aunque los incendios del lunes no tuvieron consecuencias graves, desde Ravella inciden en que "un descoido ou un comportamento neglixente, como tirar unha cabicha, queimar restrollos ou facer unha grellada no monte, poden ser a causa dun incendio forestal".