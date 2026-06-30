Teatro y música para celebrar las Festas do Carme en Vilagarcía

Presentación de las Festas do Carme Mónica Ferreirós

Vilagarcía volverá a honrar a la patrona de los marineros, la Virxe do Carme, para recuperar su tradición marítima. La iniciativa, al igual que en ediciones anteriores, parte de la asociación de trabajadores jubilados del Puerto, 'Crucelas', que presentó la programación en el Concello junto a la edil de Cultura, Sonia Outón, que colabora con el evento.

Los actos se abrirán el 15 de julio con la representación músico-teatral 'Na procura do Vagamundo', un espectáculo inspirado en dos relatos de Rafael Dieste que pondrán en escena los miembros del Orfeón de Voces Graves de Arousa, junto con el actor estradense Gonzálo Varcárcel y cuatro músicos. Julio Cores, director y creador de la idea, explicó que, encarnando a Dieste, el narrador irá dibujando las historias protagonizadas por el personaje del vagabmundo, "ao que todos odiaban, pero ao que buscaban para que lles conste como son os sitios polos que pasou e as historias que por alí acontecían".

Para el Orfeón de Voces Graves "é todo un reto ter que cantar e interpretar á vez", acostumbrados a actuar en estático.

Una misa cantada

El propio día del Carme, el 16 de julio, habrá un concierto acústico a cargo de Francisco Castro, que cantará al amor "pero con moito marcha". En sus propias palabras, se trata de "un concerto de cantautor, pero non ao uso, porque estarei acompañado dun percusionista e tocaremos pop-rock". La actuación hará un recorrido por los dos discos que tiene editados, 'Agora é o tempo' y 'Cantos de amor e revolución', y contará con una sorpresa relacionada con la tradición mariñeira.

Tanto el espectáculo músico-teatral como el concierto se celebrarán en el Salón García a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Además, el día 16 a las 12 horas la iglesia Santa Baia de Arealonga acogerá una misa en honor a la Virxe do Carme, que será cantada por el Coro de Cámara Thalasa,.

Outón agradeció a la agrupación 'Crucelas' su iniciativa para recuperar una fiesta tradicional, que en Vilagarcía se había perdido en las últimas décadas- a excepción del marco del Puerto, en el que sí se organizaba algún acto-, para compartirla con toda la ciudadanía. La edil hizo extensiva su gratuidad al actual presidente del colectivo, Julio Cores, "un activista cultural incansable, que forma parte de CLámide, do Coro Liceo, do Orfeón Voces Graves... e que sempre está disposto a promover actividades que dinamizan Vilagarcía e enriquecen a nosa cultura".

Por su parte, Cores agradeció la colaboración del Concello, de la Autoridade Portuaria y de la Diputación en la organización de las fiestas.