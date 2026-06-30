Vilagarcía
Raúl Santamaría configura su equipo para Nuevas Generaciones
El vilagarciano Juan Bayón será vicesecretario de política municipal
El presidente de Nuevas Generaciones de Pontevedra, Raúl Santamaría, constituyó ayer su nuevo comité ejecutivo, que está integrado por 20 personas de toda la provincia. El también vilagarciano Juan Bayón- compañero en el Pleno de Santamaría- será vicesecretario de política municipal.
Iago Cribeiro, de A Estrada, fue nombrado vicepresidente; mientras que Sara Baqueiro, de Soutomaior, asume el cargo de secretaria. Habrá ocho coordinadores comarcales, entre los que se encuentran Abelardo Rodiño, para O Salnés, y Sara Martínez en Ulla-Umia.
"Somos un equipo mozo, un equipo formado, un equipo unido e, sobre todo, somos un equipo con moitas ganas de traballar polo noso partido, polos nosos mozos e pola nosa provincia", indicó Santamaría.