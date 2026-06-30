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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Raúl Santamaría configura su equipo para Nuevas Generaciones

El vilagarciano Juan Bayón será vicesecretario de política municipal

Olalla Bouza
30/06/2026 18:45
Primera reunión del Comité
Primera reunión del Comité
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El presidente de Nuevas Generaciones de Pontevedra, Raúl Santamaría, constituyó ayer su nuevo comité ejecutivo, que está integrado por 20 personas de toda la provincia. El también vilagarciano Juan Bayón- compañero en el Pleno de Santamaría- será vicesecretario de política municipal.

Iago Cribeiro, de A Estrada, fue nombrado vicepresidente; mientras que Sara Baqueiro, de Soutomaior, asume el cargo de secretaria. Habrá ocho coordinadores comarcales, entre los que se encuentran Abelardo Rodiño, para O Salnés, y Sara Martínez en Ulla-Umia.

"Somos un equipo mozo, un equipo formado, un equipo unido e, sobre todo, somos un equipo con moitas ganas de traballar polo noso partido, polos nosos mozos e pola nosa provincia", indicó Santamaría.

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