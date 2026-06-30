La asociación vecinal pide más limpieza en A Coca

Zona de A Coca GonzaloSalgado

La asociación de vecinos 'Fonte da Coca' pide una mayor limpieza en el barrio y llaman a la concienciación colectiva, para evitar determinados comportamientos.

"Nuestra zona parece un auténtico wc de perros", se quejan desde el colectivo, que presentó un escrito ante el Concello ya que considera que no se está aplicando el reglamento. "Reciben premios sobre limpieza, pero será por adecentar algunas calles, mientras la Avenida das Carolinas, San Roque, Rodrigo de Mendoza y adyacentes parecen el váter de algunos incívicos", apuntan. Además, recuerdan que hace un año que pidieron más papeleras.

Aseguran que los "dueños cívicos" de perros son los primeros en recriminar a aquellos que no recogen y denuncian que la suciedad llega hasta zonas como el Pum Track o el área de juegos infantil. Por todo ello, piden más patrullas policiales a pie, para que se pongan las multas correspondientes.