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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A Laxe también limita la pirotecnia y se queda solo con los fuegos de artificio

Las fiestas de Santa Marta se celebrarán a principios de agosto

Olalla Bouza
30/06/2026 19:21
Cartel con el comunicado
Cartel con el comunicado
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La comisión de fiestas de A Laxe anuncia que este año también limitará la pirotecnia, manteniendo únicamente los  fuegos luminosos de la madrugada del sábado 1 que, aseguran, tendrán un mínimo impacto.

"Entendendo o molesto ruído das bombas para persoas e animais, comprometémonos co benestar de todos e limitaremos a tirada de bombas nas festas", explican desde el colectivo, que se suma así a otros como el de Os Duráns.

El Pleno de Vilagarcía aprobó recientemente una moción para abordar la pirotecnia en las fiestas y crear una comisión que la vigile, con el objetivo de reducirla todo lo posible.

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