Vilagarcía
A Laxe también limita la pirotecnia y se queda solo con los fuegos de artificio
Las fiestas de Santa Marta se celebrarán a principios de agosto
La comisión de fiestas de A Laxe anuncia que este año también limitará la pirotecnia, manteniendo únicamente los fuegos luminosos de la madrugada del sábado 1 que, aseguran, tendrán un mínimo impacto.
"Entendendo o molesto ruído das bombas para persoas e animais, comprometémonos co benestar de todos e limitaremos a tirada de bombas nas festas", explican desde el colectivo, que se suma así a otros como el de Os Duráns.
El Pleno de Vilagarcía aprobó recientemente una moción para abordar la pirotecnia en las fiestas y crear una comisión que la vigile, con el objetivo de reducirla todo lo posible.