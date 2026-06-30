A Compostela acoge una jornada técnica para la toma de datos de salinidad

Cartel del evento Cedida

La playa de A Compostela acoge mañana, de 12 a 13:30, una jornada técnica para la toma de datos de salinidad. Se trata de una actividad organizada por el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Ría de Arousa, Fundamar, la Universidade de Vigo y Carclimate y que cuenta con financiación europea.

El objetivo es buscar soluciones de adaptación al cambio climático para el sector pesquero, que está sufriendo de forma notable el calentamiento de las aguas, así como el aumento de los temporales y el descenso de la salinidad, que provoca la muerte del marisco.