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Vilagarcía

Sanidade defiende el protocolo de avisos por contaminación en las playas tras las críticas de Vilagarcía

La Consellería explica que los resultados analíticos de las zonas de baño se pueden consultar en un mapa actualizado

Olalla Bouza
29/06/2026 22:20
Cartel informativo en O Preguntoiro
Cartel informativo en O Preguntoiro
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 La Consellería de Sanidade defiende el protocolo de avisos sobre la contaminación en las zonas de baño, tras las críticas vertidas por el Concello de Vilagarcía a raíz del último episodio de contaminación en la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán.

Ravella pide un sistema de avisos instantáneo, mediante sms, para que no se den casos como el cierre de las zonas días después de que diese la analítica positiva en e-coli.

A este respecto, desde la administración autonómica señalan que “os resultados analíticos das diferentes zonas de baño actualízanse e son públicos a través do mapa” del Observatorio de Saúde Pública de Galicia.

Además, apuntan que cuando existe una contaminación puntual en una zona de baño, “tómase unha nova mostra o máis rápido posible, para confirmar, e envíase a comunicación ao Concello para que adopte as medidas para identificar a orixe e adoptar as medidas correctoras necesarias”. En esta comunicación se recuerda que se debe informar a la población con señalización en la propia zona de baño.

Cuando se tiene el resultado de esta nueva muestra, apuntan desde Sanidade, es cuando se publica dicha información en el mapa de playas y zonas de baño. En el caso concreto de O Preguntoiro, recuerdan que tiene una calificación sanitaria excelente, “polo que os seus resultados analíticos nas últimas tempadas de baño foron satisfactorios”.

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