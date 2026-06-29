Los mejores sabores se dan cita en el Pazo de Rubiáns

Un momento de la muestra Gonzalo Salgado

Lo mejor de la gastronomía y la enología gallega se dio cita en el Pazo de Rubiáns, en el evento Xuntos-Saborea Galicia. Una muestra a la que asistieron empresas arousanas y otras de diversos puntos de Galicia y España, con una gran variedad de productos.

Entre los participantes en el evento se encontraba la casa anfitriona, con su Albariño que fue galardonado en 2024 como Mellor Viño Blanco de Galicia. Además, presentaron sus novedades tras la llegada de Bodegas Arzuaga y el Champagne Philipponnat.

También estuvieron presentes los Peperetes, galardonadas como las mejores conservas del mundo en 2024 y que disfrutan famosos como el exfutbolista David Beckham, que las promocionó en sus redes sociales en varias ocasiones.

Además, los que se pasaron por el Pazo de Rubiáns también pudieron degustar, entre otros, el Queso Savel de Airas Moniz (mejor en categoría estatal de este año), pescados y mariscos frescos de la lonja de Vigo de Horesmar; wisky gallego de autor madurado en barricas de las Rías Baixas, de Ovalle Reserve; helados artesanos de Central Heladera, con sello Galicia Calidade; el jamón ibérico Joselito, mejor del mundo en 2025; o el atún rojo Balfegó.Pepe Solla y su banda Moi se encargaron de la música.