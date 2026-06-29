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Vilagarcía

La Xunta adapta el Intecmar a la figura de agencia pública autonómica

La medida permite que el organismo siga ejerciendo sus funciones de apoyo técnico y de control ambiental y sanitario del medio marino

Olalla Bouza
29/06/2026 18:00
Fachada del Intecmar
Gonzalo Salgado
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El Consello da Xunta dio cuenta de la adaptación del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) a la figura de agencia pública autonómica, de acuerdo con lo previsto en la 'Lei de organización e funcionamento do sector público galego para as entidades instrumentais da Administración autonómica'.

Esta modificación organizativa permite que el centro situado en Vilaxoán continúe desarrollando su actividad bajo una fórmula jurídica ajustada al marco normativo vigente, manteniendo las funciones, capacidades técnicas y servicios que presta desde su creación. La nueva entidad pasará a denominarse Axencia Autonómica para o Control do Medio Mariño de Galicia (Axencia Intecmar).

Sin cambios sustanciales

De esta manera, el instituto seguirá ejerciendo sus competencias en materia de control de las condiciones ambientales y sanitarias del medio marino, vigilancia de las zonas de producción de moluscos bivalvos, análisis de contaminantes y biotoxinas, seguimiento del fitoplancto potencialmente tóxico y apoyo técnico a la gestión de los recursos marinos.

La adaptación a la figura de agencia no supone cambios sustanciales en la actividad ordinaria del organismo ni comporta costes adicionales para la Xunta. Sin embargo, como organismo de referencia en la materia, continuará desarrollando también sus tareas de apoyo a la seguridad alimentaria, a la protección de los recursos marinos y a la toma de decisiones por parte de las administraciones y del sector marítimo pesquero.

Con la nueva configuración jurídica, señalan desde la Xunta, se cosolida "unha entidade de referencia ao servizo de protección marítima, da seguridade alimentaria, da sustentabilidade ambiental e da competitividade dun sector clave para o desenvolvemento económico e social da comunidade".

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