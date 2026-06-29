El SAF prestó asistencia a 130 dependientes en Vilagarcía durante 2025

Tania García, edil de Servizos Sociais, junto al alcalde, en un Pleno Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía prestó asistencia domiciliaria el año pasado a un total de 130 personas. Lo hizo a través de las dos modalidades de su Servizo de Axuda ao Fogar- la de dependencia (109 usuarios) y la de libre concurrencia (21), con el objetivo de atender las necesidades básicas tanto de aquellos beneficiarios con una dependencia reconocida como los de los que aún no están valorados o que, por tratarse de una situación temporal y carecer de apoyo familiar, precisan contar con este tipo de cobertura de forma puntual.

La mayoría de las demandantes son mujeres (106 frente a 24 hombres) y se realizaron un total de 55.7474 horas de trabajo a domicilio para atender las diferentes necesidades de cada persona. Desde atenciones de carácter personal en la realización de actividades básicas (apoyo en el cuidado personal, control del régimen alimentario y de las rutinas de medicaciones, acompañamiento a citas médicas o gestiones, tareas domésticas...) a la atención de carácter psicosocial.

Del total, 45.101 fueron horas realizadas en jornada extraordinaria, es decir, en domingos y festivos, en aquellos casos donde la situación del beneficiario requiere atención diaria.

Para la realización de esta asistencia a domicilio, el personal de la concesionaria cubrió en 2025 un total de 114.154 kilómetros en desplazamientos, lo que supone una media de 152 horas de servicios y 312 kilómetros cada día. En cuanto a los medios humanos, se contó con 62 auxiliares contratadas a tiempo completo (36) y a tiempo parcial (26).

Aumento del precio de la hora

A mayores de los cuidados ordinarios, el SAF de Vilagarcía presta, de forma gratuita para sus usuarios, servicios complementarios que inciden de forma favorable en su bienestar y calidad de vida y, en algunos casos, en su autonomía. Se trata de las especialidades de fisioterapia y podología, que se ampliaron el año pasado para llegar a más personas. En 2025 se beneficiaron del primero 155 usuarios y del segundo, 48.

El Concello defiende que con el cambio de adjudicataria en junio de 2025, cuando pasó a manos de Serveo Social, una de las mejoras que se introdujo fue la ampliación de las horas de estos servicios extraordinarios, actualizando el precio de la hora a los actuales del mercado. Así, la unidad en día laboral se sitúa en los 23,44 euros y la de domingos y festivos en 27,27 (IVA incluido en ambos casos). El nuevo contrato también supuso una mejora en los medios materiales y maquinaria específica para destinar al servicio (grúas de movilización, camas articuladas, andadores...), que facilitan la labor de las auxiliares y mejoran las condiciones de las personas usuarias.

Reclaman más aportación de Xunta y Estado

"O SAF é o servizo de maior custe dos incluídos no Plan Concertado de Servizos Sociais. O ano pasado destináronse só a esta prestación 1.235,732 euros, dun orzamento total de 3,5. A administración local financiou 478.887 euros do SAF, pouco menos que os 637.086 que achegan Xunta e Estado Xunta, o que supón un esforzo moi importante", señalan desde Ravella.

Por ello, para el presente ejercicio incrementaron en un 24 por ciento los fondos destinados en los Presupuestos al área de Benestar Social, aunque advierten de que seguirán demandando "máis axuda das administracións superiores".