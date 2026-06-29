El Concello destina 6.300 euros a sustituir la cubierta del lavadero de Loenzo

José María González, edil de Obras Gonzalo Salgado

El lavadero de Loenzo estrenará cubierta en pocas semanas. El Concello llevará a cabo una actuación, con una inversión de 6.350 euros, para retirar el actual tejado, construido en láminas de fibrocemento y que se encuentran en muy mal estado, y construir uno nuevo con materiales más acordes con el entorno.

Para retirar y gestionar debidamente las planchas de fibrocemento y el amianto, Ravella contrató a una empresa, César Paz, autorizada para este tipo de trabajos. A mayores de los 3.327 euros que cuesta esta operación, se aprobó el gasto para adquirir los materiales que permitirán al personal municipal de Obras montar la nueva cubierta, que se ajustará a la imagen rural en la que se emplaza el lavadero.

El arreglo de esta construcción típica de la arquitectura popular fue una demanda realizada por residentes en la zona al alcalde, Alberto Varela, durante una visita que realizó el gobierno local para comprobar los trabajos del nuevo enlace a la Vía Verde.

Según le explicaron allí mismo, el de Loenzo es uno de los pocos lavaderos del municipio que todavía se utiliza, pero el mal estado afectaba al funcionamiento ya que el agua que se filtraba por el tejado acababa acumulándose en el piso. El regidor recogió la petición, que se vio atendida durante la Xunta de Goberno Local de esta mañana.