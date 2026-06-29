CCOO denuncia una reducción de un 50% en la plantilla del turno de mañana de Correos en Vilagarcía

Protesta en Correos en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La sección sindical de CCOO en Correos denuncia la "grave situación" que se está viviendo en la oficina de Correos de Vilagarcía donde, explican desde el sindicato, pasaron de contar con seis personas trabajadoras en el turno de mañana a disponer únicamente de tres.

"Esta reducción del 50% de la plantilla está provocando largas colas y tiempos de espera que alcanzan de media los treinta minutos, generando un evidente deterioro de la calidad del servicio público que Correos tiene la obligación de prestar", apuntan desde CCOO.

El sindicato señala que lo ocurrido es tan "insostenible" que la propia directora y jefa de equipo se ven "obligadas diariamente a abandonar parte de sus funciones organizativas para atender directamente al público y cubrir los puestos que la empresa mantiene sin cubrir", lo que consideran que demuestra que el problema es estructural.

Inicio de las movilizaciones

"Lo que está ocurriendo en Vilagarcía no es un problema puntual; es el resultado de una política deliberada de recortes. Correos está deteriorando conscientemente el servicio público para ahorrar costes", señalan desde CCOO que afirma que, al mismo tiempo, se están imponiendo objetivos comerciales "ajenos a las necesidades del servicio, como priorizar la venta de seguros de Axa por encima de otros servicios postales, convirtiendo los mostradores en puntos de venta".

Por todo ello, iniciaron ya las acciones de protesta, como la concentración que se llevó a cabo este mediodía delante de la oficina de atención al público, situado en la Rúa do Río. "Son muchas las causas que nos llevan a iniciar esta movilización: que las bajas, vacaciones y ausencias no se cubran adecuadamente; la asunción de responsabilidades añadidas a la actividad habitual y que no son reconocidas; la presión para alcanzar objetivos comerciales inalcanzables; la parcialidad, provisionalidad y falta de promoción profesional, como una realidad permanente en las oficinas de Correos", apuntan desde CCOO.