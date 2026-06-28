Transportes mantiene la reforma de la N-640 en redacción y su retraso condiciona la aprobación del PXOM

Imagen de archivo de la recta de Rubiáns Gonzalo Salgado

La humanización de la N-640 a su paso por Rubiáns y el centro de Vilagarcía se encuentra en fase de redacción. Así lo certifican desde el Ministerio de Transportes. El próximo mes de octubre se cumplirán tres años desde la adjudicación del contrato de redacción de este proyecto a la empresa Enercoin. El plazo de ejecución, según se señalaba en las bases, era de tan solo un mes. Además de que la actuación es muy esperada, ya que pretende poner fin a un problema evidente de seguridad vial en un vial muy transitado y situado entre viviendas, de esta actuación depende el PXOM.

Y es que lo único que le falta a este documento para poder iniciar los trámites para su aprobación inicial es un informe de Carreteras del Estado. A su vez, dicho documento está pendiente de la cesión de la N-640 al Concello, que el gobierno local ya advirtió que no aceptará hasta que esté licitada la reforma de la carretera. El principal escollo se encuentra en el primer tramo viniendo desde Pontevedra, es decir, el conocido como la recta de Rubiáns, donde conviven usos industriales y residenciales.

Los técnicos encargados de la revisión del PXOM valoraron en su día continuar con la tramitación y dejar el informe para otras fases, pero en cualquier caso es necesario. Así lo apunta el propio Concello ante el TSXG, en el contencioso abierto con la propiedad de los antiguos terrenos de Lantero, en Rosalía de Castro. La última sentencia, que desestima precisamente un recurso de los titulares para tramitar el convenio urbanístico mediante una modificación puntual del PXOM, señala que los trabajos de revisión están listos “para aprobación inicial”, tan solo “a falta del informe del Ministerio de Fomento” (en referencia a Transportes). Además, el fallo señala que el último informe del Concello sobre la situación del Plan Xeral fue remitido al juzgado en octubre de 2025.

Un proyecto millonario

Para la cesión de la carretera al Concello, la administración municipal exige que esté totalmente urbanizada. Así lo contempla, precisamente, el proyecto que presentaron desde el Ministerio a las puertas de las elecciones de 2023, que fue adjudicado en octubre de ese mismo año y que se encuentra en redacción. La actuación supondrá la integración del a carretera en el entramado urbano, con la ordenación de aparcamiento, la ampliación de las aceras (inexistentes en los tramos más próximos al Hospital do Salnés, pese a la peligrosidad de algunos cruces), la creación de zonas de estancia para los peatones y la puesta en marcha de carriles bici y zonas verdes. Además, sobre la mitad del vial, en Rubiáns, está prevista la colocación de una rotonda, para dar salida a una demanda de una empresa de la zona. Podrá construirse gracias a la adquisición de unos terrenos, cedidos por el Concello. La previsión del presupuesto total de actuación es de 5,7 millones de euros. Sin embargo, para ello es necesario que antes finalicen los trabajos de redacción. El siguiente paso aún no será la licitación, sino la exposición pública.