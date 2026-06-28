Reconstruyen el atropello mortal por el que fue detenido un camionero de Vilagarcía

Recreación atropello Pontevedra Guardia Civil

La investigación por el atropello mortal con un camión que tuvo lugar el pasado 22 de abril, en la PO-531 a la altura de O Vao, incluyó la reconstrucción de los hechos en el punto kilométrico 1,200. El detenido, un camionero de Vilagarcía que está acusado de homicidio, participó en esta recreación junto con la Guardia Civil de Tráfico, componentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales y del Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Pontevedra, así como del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico.

Además, estuvieron presentes la jueza que instruye el caso, el fiscal y la letrada de la administración de justicia, así como la defensa del presunto autor y testigos de los hechos.

Trabajaba en una obra muy próxima

El objetivo, explican desde la Guardia Civil, es hacer una recreación de los hechos ocurridos posicionando personas y vehículos en espacio y tiempo.

Fue el 22 de abril cuando se produjo el atropello que acabó con la vida de un hombre de 48 años y vecino de Vigo, que se encontraba trabajando en una obra muy próxima a la rotonda del polígono industrial.

Fue un particular el que dio aviso al Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia para advertir de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO531, que une Vilagarcía con Pontevedra. Aseguró que precisaba asistencia sanitaria, ya que acababa de ser atropellado. Urxencias Médicas envió una ambulancia medicalizada, pero pese a los esfuerzos de los profesionales nada se pudo hacer por su vida.

Ocurrió pocos minutos después de las ocho de la mañana y ese mismo día era detenido el conductor de un camión, un vecino de Vilagarcía que trabajaba en una empresa de Catoira, a donde se personó la Guardia Civil poco después de los hechos para proceder a tomarle declaración al camionero