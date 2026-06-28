Pasión cósmica y eclipse de sol en Clasclás

Un momento del concierto Cristina Durán

El Festival Clasclás clausuró su novena edición con 'Pasión cósmica: el concierto del eclipse', interpretado por la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de José Trigueros. En esta actuación colaboró el CSIC y el proyecto astronómico KV265, una propuesta que unió música, ciencia y tecnología inspirándose en la cita astronómica del 12 de agosto.

El programa se abrió con 'Así habló Zaratustra', de Richard Strauss y el repertorio incluyó piezas de Joaquín Rodrigo, Debussy o Ravel, entre otros.

La interpretación estuvo acompañada por una producción audiovisual con imágenes astronómicas y paisajes nocturnos captados en Galicia, Asturias y León durante el verano de 2025 por el artista José Francisco Salgado y el investigador Juan Ramón Pardo Carrión. La puesta en escena se desarrolló en penumbra, con la orquesta iluminada únicamente por las lámparas de los atriles y con proyecciones sincronizadas con la música para recrear el fenómeno del eclipse.

Gran asistencia de público

Antes del concierto, tuvo lugar un coloquio abierto al público, en el que participaron Pardo, Salgado y Trigueros, así como la escritora Estíbaliz Espinosa. La encargada de moderar fue la coordinador artística de Clasclás, Marta Barrecheguren. Durante el encuentro se abordó la relación entre música, arte y astronomía, así como el fenómeno de los eclipses.

Con este concierto, el Festival Clasclás puso fin a su novena edición, que desde el 20 de junio llenó de música y actividades sociales, pedagógicas y divulgativas diversos espacios de Vilagarcía, incluidas las calles con los conciertos 'a pé de rúa'. Desde la organización confirman la "alta respuesta de asistencia" a las diferentes propuestas.