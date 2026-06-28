Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

A tope con el Mundial: Cita para intercambiar cromos en Vilagarcía

La cita, organizada por Te Endulzo, incluyó un sorteo de regalos

Olalla Bouza
28/06/2026 13:51
Intercambio de cromos
Intercambio de cromos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El furor por el Mundial también se nota en Vilagarcía, donde regresan hábitos de todos los tiempos, como el intercambio de cromos. Uno ocurrió en plena Praza de Ravella y fue una cita organizada por el establecimiento Te Endulzo, que colocó mesas para la ocasión.

A la cita acudieron decenas de niños con sus cromos repetidos para hacerse con aquellos que le hacen falta para completar su álbum. Además, durante el intercambio se llevó a cabo un sorteo de regalos por parte de la organización.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620