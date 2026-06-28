A tope con el Mundial: Cita para intercambiar cromos en Vilagarcía

Intercambio de cromos Cedida

El furor por el Mundial también se nota en Vilagarcía, donde regresan hábitos de todos los tiempos, como el intercambio de cromos. Uno ocurrió en plena Praza de Ravella y fue una cita organizada por el establecimiento Te Endulzo, que colocó mesas para la ocasión.

A la cita acudieron decenas de niños con sus cromos repetidos para hacerse con aquellos que le hacen falta para completar su álbum. Además, durante el intercambio se llevó a cabo un sorteo de regalos por parte de la organización.