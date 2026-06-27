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Vilagarcía

Vilagarcía recoge donaciones para Venezuela

Piden alimentos no perecederos, pañales, cajas plásticas o medicamentos, entre otros productos

Olalla Bouza
27/06/2026 17:48
Punto de recogida de Alejandro Cerecedo
Punto de recogida de Alejandro Cerecedo
Mónica Ferreirós
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Vilagarcía se solidariza con las personas afectadas por el trágico terremoto de Venezuela, con casi ya mil fallecidos al cierre de esta edición y más de tres millares de personas desaparecidas. Familias venezolanas afincadas en la localidad arousana se organizaron para recoger donativos, como alimentos no perecederos, linternas, pilas, medicamentos, leche infantil, pañales, mantas y ropa o productos de higiene.

Uno de los puntos de recogida se encuentra en el número 15 de Alejandro Cerecedo y todavía está abierto hasta las 19 horas. Otro se encuentra en el bar Dorado, situado en Carús, a partir de las 18 horas.

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