Vilagarcía recoge donaciones para Venezuela

Punto de recogida de Alejandro Cerecedo Mónica Ferreirós

Vilagarcía se solidariza con las personas afectadas por el trágico terremoto de Venezuela, con casi ya mil fallecidos al cierre de esta edición y más de tres millares de personas desaparecidas. Familias venezolanas afincadas en la localidad arousana se organizaron para recoger donativos, como alimentos no perecederos, linternas, pilas, medicamentos, leche infantil, pañales, mantas y ropa o productos de higiene.

Uno de los puntos de recogida se encuentra en el número 15 de Alejandro Cerecedo y todavía está abierto hasta las 19 horas. Otro se encuentra en el bar Dorado, situado en Carús, a partir de las 18 horas.