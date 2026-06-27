Vilagarcía licita por 100.100 euros las obras de los muros de cierre de Vilaxoán y Faxilde

El concejjal de Deportes, Carlos Coira Gonzalo Salgado

El Concello acaba de sacar a licitación la obra de reposición de los muros de cierre de los campos municipales de fútbol de VIlaxoán y Faxilde, actuación que tiene como objetivo sustituir los tramos que se encuentran deteriorados y presentan riesgos de desprendimiento. Es una actuación incluida en le plan de conservación y mantenimiento de las infraestructuras deportivas, a la que la administración municipal destina 100.100 euros. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 20 de julio para presentar ofertas.

En Faxilde se demolerá un tramo con grietas e inclinación, con la ejecución de un nuevo muro de dos metros, y se ampliará la cubierta de las gradas. En Vilaxoán, se actuará frente a la oxidación en el muro lateral nordeste, con la construcción de un tramo en hormigón armado.