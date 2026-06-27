Vilagarcía grita contra los armarios y por el Orgullo de la diversidad

Pasacalles de la compañía Nelson Quinteiro Mónica Ferreirós

Vilagarcía gritó ayer por todo lo alto que se siente Orgullosa de la diversidad, del amor libre y sin prejuicios y del respeto y el fin de los “armarios”. Lo hizo con una celebración que duró toda la jornada y que tuvo varios escenarios. Por la mañana, los encargados fueron los miembros de la compañía Nelson Quinteiro, ataviados con coloridos y divertidos vestuarios, que recorrieron el centro del municipio y se dieron un paseo por el mercado para llenarlo todo de fiesta, colorido y diversión.

La música sonó “orgullosa” por las calles, con un mensaje muy claro de concienciación sobre los derechos del colectivo LGTBIQ+, que todavía sigue sufriendo discriminación en diversos ámbitos como el laboral, económico o incluso el médico.

Sesión de bingo-drag

También contra la violencia homófoba y transfóbica y, sobre todo, para hacer hincapié en la necesidad de construir un futuro en el que nadie tenga que dar explicaciones por ser y amar, la programación diseñada por el Concello incluyó diferentes actividades. Como la que se llevó a cabo el viernes, en colaboración con el Cineclube Ádega, y que consistió en la proyección de la premiada película ‘Maspalomas’. Pero además del pasacalles de Nelson Quinteiro, por la tarde hubo otra actividad en la que la fiesta fue la gran protagonista.

Una reivindicación llena de momentos divertidos que tuvo lugar en el pub Saigón, de Méndez Núñez, organizada en colaboración con este establecimiento, el Diurno, el Concello de Vilagarcía y la asociación feminista O Soño de Lilith.

Y allí sonó la música, con los temas más emblemáticos del movimiento LGTBI!+ de la mano de dj Anahí, pero también hubo momento para el juego con una sesión de Bingo Drag a cargo de Ketty Pinn. Y sobre todo para el encuentro, la confraternidad y la reivindicación. El tardeo se prolongó hasta las dos de la madrugada, poniendo fin a una programación que muestra el Orgullo de Vilagarcía.